Москвич нашёл себе жену с помощью нейросети

Он уже сделал избраннице предложение

Громкая история недели о москвиче, который искал себе жену с помощью нейросети. Искусственный интеллект за него общался с тысячами девушек и договаривался о свиданиях.

Всё прошло хорошо, Александр выбрал ту самую и уже сделал Карине предложение, кстати, по совету той самой компьютерной программы.

Анна Пешехонова отправилась в гости к паре, и попыталась понять, этот случай - исключение? Или все знакомства скоро будут выглядеть как-то так? (смотрите видео)

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