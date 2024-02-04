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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии

14:18
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Хаге Гейнгоб умер 4 февраля на 83-м году жизни

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Намибии Хаге Гейнгоба.

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"Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём", - говорится в телеграмме президента России, направленной в адрес и. о. президента Намибии Нанголо Мбумбе.

Хаге Гейнгоб умер 4 февраля на 83-м году жизни, в январе этого года у него выявили онкологическое заболевание.

До получения независимости Намибии (1990 год) Хаге Гейнгоб был награждён французским Орденом Академических пальм. После получения независимости получил государственные награды Кубы, Канады и Намибии. Под его руководством была разработана самая либеральная Конституция в Африке.       

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