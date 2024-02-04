Москвичей предупредили о приближении 20-градусных морозов

Это произойдёт уже на следующей неделе

Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе. После небольшого потепления и мартовской погоды в столичный регион придут 20-градусные морозы.

В начале следующей недели столбики термометров начнут идти вниз и к 9 февраля достигнут отметки в 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В выходные холод отступит, пойдёт снег и москвичей ждёт очередная оттепель.

Ранее синоптики говорили, что нынешний февраль в Москве будет больше похож на март – продолжительные оттепели с мокрым снегом будут сменяться короткими периодами похолоданий.

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