ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о приближении 20-градусных морозов

19:55
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Это произойдёт уже на следующей неделе

Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе. После небольшого потепления и мартовской погоды в столичный регион придут 20-градусные морозы.

Синоптики предупредили о возвращении зимы в Москву
Москвичей предупредили о гололедице

В начале следующей недели столбики термометров начнут идти вниз и к 9 февраля достигнут отметки в 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В выходные холод отступит, пойдёт снег и москвичей ждёт очередная оттепель.

Ранее синоптики говорили, что нынешний февраль в Москве будет больше похож на март – продолжительные оттепели с мокрым снегом будут сменяться короткими периодами похолоданий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.