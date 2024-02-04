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Хуснуллин доложил о восстановлении жилого фонда в Мариуполе

15:36
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Работы идут полным ходом

В Мариуполе восстановлены почти все многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на выставке-форуме "Россия".

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"Полумиллионный город, который был сильно достаточно повреждён, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены", - приводит слова зампреда правительства РИА Новости.

Сейчас город восстанавливают 40 тысяч строителей. Работы в Мариуполе Хуснуллин назвал крупнейшим инфраструктурным проектом в России.

Мариуполь наиболее сильно пострадал во время освобождения в апреле-мае 2022 года. В городе и его окрестностях шли ожесточённые бои. Восстановление займёт не менее двух лет, прогнозировал в ноябре прошлого года Марат Хуснуллин.

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