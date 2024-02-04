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Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" отправится в Салехард на День оленевода

16:52
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Выставка работает на ВДНХ с 4 ноября 2023 года

Выставку-форум "Россия" за три месяца работы посетили шесть миллионов человек. 4 февраля шестимиллионному гостю – москвичу Дмитрию Ершову - вручили приз - поездку в Салехард на День оленевода, сообщает ТАСС.

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На ВДНХ Дмитрий приехал вместе с женой Ириной и двумя детьми. Как отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришёл на выставку в особый день - ровно спустя три месяца после её открытия.

Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она открылась 4 ноября, в День народного единства.

Свои успехи на ней демонстрируют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, два десятка компаний. На стендах – новинки робототехники, макеты самолётов, модель ядерного реактора. Выставку уже четыре раза посещал президент Владимир Путин.

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