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Собянин рассказал, как город помогает развитию инновационных площадок

17:36
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

В их числе - кластер "Ломоносов"

В прошлом году в столице заработала 51 новая инновационная площадка. Об этом написал у себя в Telegram-канале Сергей Собянин.

Мэр особо отметил кластер "Ломоносов". Здесь учёные, студенты и молодые бизнесмены создают инновации, находят партнёров и инвесторов. Резиденты кластера - 60 компаний, занимающиеся беспилотным транспортом, робототехникой, биомедициной.

Ещё одна площадка – "Центр ассистивных технологий "Феникс". Это - пространство для создания и тестирования изобретений для инвалидов. Есть в Москве и площадки пилотного тестирования инноваций – больницы, реабилитационные центры, школы, университеты и парки.

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