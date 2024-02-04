Собянин сообщил, что в Новой Москве в этом году построят ещё 30 школ и детсадов

Идёт активное строительство соцобъектов

В этом году в Новой Москве появятся 30 детских садов и школ. Об этом у себя в Telegram-канале написал Сергей Собянин.

Школы будут оборудованы на самом современном уровне: там создадут условия для учёбы и дополнительного образования. Ребята смогут заниматься на IT-полигонах, в классах робототехники и лабораториях.

Мэр отметил, что в детских садах будут удобные групповые ячейки со спальнями, буфетами, залами для занятий. Маленькие москвичи смогут заниматься в кружках.

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