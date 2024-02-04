Московская пенсионерка перевела мошенникам более 3 миллионов рублей

С 66-летней женщиной злоумышленники разговаривали по телефону

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку перевести им 3 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленник позвонил 66-летней женщине и представился сотрудником сотовой компании. По уже известной схеме он сообщил, что у пенсионерки заканчивается договор оказания услуг, и его необходимо продлить.

Доверчивая женщина продиктовала мошеннику код, который поступил ей в СМС-сообщении. После этого другой мошенник позвонил пенсионерке и сообщил ей, что взломан её личный кабинет в банке.

Третий звонивший, представившись сотрудником банка, уговорил москвичку перевести на "безопасный счёт" все её сбережения. В итоге женщина лишилась 3,6 миллиона рублей.

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