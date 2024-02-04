ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московская пенсионерка перевела мошенникам более 3 миллионов рублей

19:21
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

С 66-летней женщиной злоумышленники разговаривали по телефону

Телефонные мошенники убедили московскую пенсионерку перевести им 3 миллиона 600 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мошенники выманили у двух пенсионерок в Москве 10 миллионов рублей
Таксист помог пенсионерке сберечь деньги от телефонных мошенников

Злоумышленник позвонил 66-летней женщине и представился сотрудником сотовой компании. По уже известной схеме он сообщил, что у пенсионерки заканчивается договор оказания услуг, и его необходимо продлить.

Доверчивая женщина продиктовала мошеннику код, который поступил ей в СМС-сообщении. После этого другой мошенник позвонил пенсионерке и сообщил ей, что взломан её личный кабинет в банке.

Третий звонивший, представившись сотрудником банка, уговорил москвичку перевести на "безопасный счёт" все её сбережения. В итоге женщина лишилась 3,6 миллиона рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мошенник
Мошенник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.