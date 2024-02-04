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Польша предупредила гражданских пилотов об опасности на восточной границе

18:46
  • воскресенье
  • 04 февраля 2024

Разъяснения от властей не совсем понятны

Польша распространила загадочное навигационное предупреждение для пилотов на восточной границе. В нём говорится о некой опасности в районах, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной. Что это за опасность, не сообщается.

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Пилотов гражданских самолётов предупреждают о том, что польские ВВС могут активно действовать в качестве ответа на угрозу с восточной границы. Воздушным судам рекомендуют в этой связи сохранять настройки радиосвязи "воздух - земля" и дополнительно включать транспондеры в режиме A, C и S, пишет ТАСС.

С чем может быть связана повышенная активность в небе на восточных границах Польши, власти страны не сообщают.

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