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Российские артиллеристы выводят из строя технику ВСУ

08:21
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Кадрами поделилось Минобороны

Информация о ходе специальной военной операции. На купянском направлении наши мотострелки вместе с артиллерией отразили четыре атаки противника в районе озера Лиман и села Сеньковка. Расчетами ПВО Западной группировки войск сбиты два разведывательных беспилотника ВСУ.

На донецком направлении мощные удары по объектам противника нанесли расчеты реактивных систем "Град". Прицельным огнем артиллеристы выводят из строя технику националистов и уничтожают замаскированные пункты управления противника.

Разведку и корректировку цели ведут с помощью беспилотников. После выполнения боевого задания расчеты РСЗО "Град" оперативно меняют позицию, чтобы не дать противнику нанести ответный удар и перезарядить орудие.

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