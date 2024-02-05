В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Бойцы проявляют мужество

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Рядовой Алексей Федорченко проводил установку минно-взрывных заграждений у наших оборонительных рубежей, когда наши военнослужащие подверглись атаке украинского беспилотника. Алексей, несмотря на полученное ранение, завершил работу, тем самым не допустив прорыва врага на важном тактическом направлении.

Рота под командованием старшего лейтенанта Дениса Ворошилова обеспечивала связью пункты управления и подразделения на передовой. В ходе артобстрела украинские боевики повредили антенну ретранслятора. Несмотря на плотный огонь, Денис вместе со своими сослуживцами восстановил аппаратуру. Наша артиллерия оперативно получила координаты огневых позиций противника и нанесла ответный удар.

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