ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Даванков обсудил развитие внутреннего туризма

08:29
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Кандидат в президенты посетил Сахалин

Развитие внутреннего туризма обсудил в ходе поездки на Сахалин кандидат в президенты от партии "Новые Люди" и "Партии роста" Владислав Даванков.

Он лично оценил горнолыжные склоны острова, покатавшись на сноуборде на базе "Горный воздух". Беседуя с предпринимателями, Даванков отметил, что Сахалин имеет огромный туристический потенциал, и пообещал обсудить с правительством дополнительные льготы и тарифы на авиаперелеты.

"Предпринимателям нужны льготы и нужна уверенность в завтрашнем дне. Мы считаем, что льготы нужны на пять лет. И в этом большой потенциал туристический именно Сахалина. Есть еще проблема с билетами. Об этом все говорят. О том, что льготные билеты проще купить из Москвы, а из Челябинска прилететь сложнее. Проще полететь в Москву, а оттуда на Сахалин. Также обсудим этот вопрос в правительстве по возвращении", - заявил Владислав Даванков.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Владислав Даванков
Владислав Даванков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.