Даванков обсудил развитие внутреннего туризма

Кандидат в президенты посетил Сахалин

Развитие внутреннего туризма обсудил в ходе поездки на Сахалин кандидат в президенты от партии "Новые Люди" и "Партии роста" Владислав Даванков.

Он лично оценил горнолыжные склоны острова, покатавшись на сноуборде на базе "Горный воздух". Беседуя с предпринимателями, Даванков отметил, что Сахалин имеет огромный туристический потенциал, и пообещал обсудить с правительством дополнительные льготы и тарифы на авиаперелеты.

"Предпринимателям нужны льготы и нужна уверенность в завтрашнем дне. Мы считаем, что льготы нужны на пять лет. И в этом большой потенциал туристический именно Сахалина. Есть еще проблема с билетами. Об этом все говорят. О том, что льготные билеты проще купить из Москвы, а из Челябинска прилететь сложнее. Проще полететь в Москву, а оттуда на Сахалин. Также обсудим этот вопрос в правительстве по возвращении", - заявил Владислав Даванков.

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