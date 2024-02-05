В Крыму у альпака родился детеныш с необычным окрасом шерсти

Самке дали имя Модница

В Крыму - пополнение в семействе альпака. В Бахчисарайском парке миниатюр родился детеныш. Из-за необычного окраса шерсти самке дали имя Модница. Причем, отличается она не только интересной внешностью, но и бойким характером.

Голос уверенный, даже командный. Ноги в целом держат, но иногда еще пошатывает - оно и понятно, младенец только-только появился на свет.

Поел и тут зоологи разглядели: младенец с каштановыми глазами - самочка. В белоснежной шубе, да еще и в темных очках. Имя такой барышне - решили в Бахчисарайском зоопарке - Модница. Модница, кстати, оказалась, альпакой любознательной - вольер уже обнюхала. И засматривается в окно.

"Самое главное - проверить, чтобы он начал хорошо кушать! Тогда у него в жизни всё будет хорошо. Покамест мы их отделили, чтобы он все-таки первые дни жизни прожил в тепле. На улице ему будет потом гораздо легче", - рассказал Виктор Жиленко, директор зоопарка.

Развивается самочка, что называется, по возрасту. С мамой отношения сложились - та кормит по требованию и вообще, покорно терпит все капризы дочки. К прогулкам еще не приступали - на дворе, хоть и крымская, но все-таки зима. Зоологи ждут теплых дней. А познакомиться с обитателями парка маленькая альпака еще успеет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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