Российская ПВО сбила четвертый беспилотник над Брянской областью

Три дрона были уничтожены вечером 4 февраля

Четвертый подряд украинский дрон сбила российская противовоздушная оборона над территорией Брянской областью. По данным Минобороны России, беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 0:30.

Губернатор области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

Как сообщило ранее военное ведомство, около 23:50 российские системы ПВО уничтожили третий украинский беспилотник над Брянской областью. Часом ранее стало известно о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над этим регионом.

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