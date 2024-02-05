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Российская ПВО сбила четвертый беспилотник над Брянской областью

08:14
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Три дрона были уничтожены вечером 4 февраля

Четвертый подряд украинский дрон сбила российская противовоздушная оборона над территорией Брянской областью. По данным Минобороны России, беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 0:30.

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Губернатор области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

Как сообщило ранее военное ведомство, около 23:50 российские системы ПВО уничтожили третий украинский беспилотник над Брянской областью. Часом ранее стало известно о ликвидации еще двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над этим регионом.

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