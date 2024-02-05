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СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Карелии

08:31
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Обломки обнаружены в Онежском озере

Уголовное дело возбудили следователи по факту крушения вертолета Ми-8 в Карелии. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, речь идет о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

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Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России выполнял тренировочный полет. Вертолет с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Обломки машины были обнаружены на расстоянии 11 километров от берега в Онежском озере.

Работает оперативный штаб и комиссия по расследованию происшествия. В спасательно-поисковых мероприятиях участвуют более 140 человек, в том числе водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер". Привлечено 33 единицы техники, передает ТАСС.

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