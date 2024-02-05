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Мобилизованный в ВСУ чемпион мира по пауэрлифтингу погиб на Украине

09:08
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Белоконь считался самым сильным человеком Украины

В зоне СВО ликвидирован Александр Белоконь. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2023 года, сообщают украинские СМИ со ссылкой на вице-президента Ассоциации спортивной борьбы страны Вадима Кисиля.

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В 2017 году в Одессе Белоконь установил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом. В 2020 году завоевал титул "Самого сильного человека Украины", был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели участвовавших в боевых действиях в рядах ВСУ актеров Василия Кухарского и Андрея Павленко. Оба они ранее снимались в российском сериале "Возвращение Мухтара". Также в конце 2023 года в зоне СВО погиб украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк.

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