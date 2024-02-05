США не могут определиться с объемом помощи Киеву

Рассчитывать на серьезное пополнение военной техники украинским националистам не приходится. Один из главных спонсоров киевского режима – США - по-прежнему не могут определиться с объемом помощи ВСУ. Очередная попытка демократов из администрации Белого дома договориться с республиканским большинством в палате представителей потерпела оглушительное фиаско. Чтобы хоть как-то привлечь к себе угасающее внимание, Зеленскому приходится изобретать сомнительные PR-кампании.

Ни Оскара, ни хотя бы приза зрительских симпатий. Команда КВНщиков Зеленского выложила в сеть видеоролик, где тот играет роль главнокомандующего. По сюжету, якобы посещает находящееся на самом переднем крае фронта село. Снова врет, уверены военкоры и рядовые пользователи соцсетей. Работино находится под непрерывными обстрелами, вокруг него идут ожесточенные бои, а от самого населенного пункта практически ничего не осталось. Но главарь нацистского режима записывает видеообращение, судя по всему, на фоне специального экрана - так называемой зеленки - и выкладывает фото с боевиками.

О таких вылазках главаря пиарщики Зеленского стали сообщать все чаще. То, что, судя по картинке, фронт переехал в подвал, никого не смущает. На падающих рейтингах и просочившегося в прессу скандала с отставкой главкома ВСУ Зеленскому ничего не остается, как изображать из себя героя в хаки. Впервые он подтвердил намерения уволить Залужного.

Однако от перестановки террористов местами, например, при рокировке Залужного на Буданова, ситуация на фронте вряд ли сильно изменится. Ведь зависит она от дальнейших планов вашингтонский кураторов и готовности продолжать финансирование своего украинского проекта. А деньгами из-за океана пока даже не пахнет. Подконтрольный демократам Сенат США представил законопроект, в которых запихнули все: и охрану границ, и помощь Израилю и более 60 миллиардов на киевскую содержанку.

Умрет, едва перешагнув порог Палаты представителей. Спикер Майк Джонсон с ходу поставил диагноз этому документу: "Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали. Он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент".

Спикера поддержали влиятельные конгрессмены, вплоть до лидера республиканского большинства в Палате представителей. Хором они заверяют, что сенатский законопроект не пройдет голосование в Палате представителей. Для украинцев это означает: денег нет, но вы воюйте. Хотя сами силовики уже открыто выкладывают максимально пессимистичные прогнозы. То ли чтобы подстегнуть спонсоров, то ли действительно ситуация близка к катастрофе. Пока глава ГУР фантазирует вернуть Крым к лету - неясно, правда, к какому - на земле в страхе ожидают дальнейших российских шагов.

Жизнь, похоже, украинцев ничему не учит. 10 лет назад прыгали на Майдане за вступление в НАТО и ЕС. Никуда не взяли. Зато доскакались до полномасштабного конфликта с Россией. Теперь - бабий бунт. В Киеве женщины требуют освободить из плена и вернуть им боевиков "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в России). Чтобы те вновь взяли в руки оружие.

В диверсанты и агенты Кремля, похоже, пора записывать и некоторых животных. Как минимум тех, кто понимает, что желто-синему куску ткани места нет нигде. Попадают ли подобные грызуны на экстремистский и запрещенный в России нацистский сайт "Миротворец", неизвестно. Но факт, что это далеко не единственное видео, в котором белки остервенело пытаются сорвать украинскую символику.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"