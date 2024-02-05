По предварительным данным, поражены 84 из 85 целей

США нанесли новый удар по Ираку и Сирии. Поражены десятки целей, отчитались военные. А вот число жертв только подсчитывают. Сегодня в Совете безопасности ООН по инициативе России пройдёт экстренное заседание в связи с предыдущей атакой Вашингтона. Тогда в результате авиаударов погибли около 30 человек.

В Пентагоне подводят итоги ударов по Ираку и Сирии в минувшие выходные. По предварительным данным, поражены 84 из 85 целей. При этом американское командование особо оговаривает, что пострадавших среди иранцев нет, несмотря на то, что били в том числе и по объектам, связанным с иранским "Корпусом стражей исламской революции". При всей воинственности высказываний Вашингтон, судя по всему, еще сохраняет остатки благоразумия и не хочет прямого столкновения с Ираном.

Зато на иракской территории США хозяйничают, как у себя дома. Давно обещанного вывода американских войск из страны так и не случилось. И в нынешних условиях крайней нестабильности на Ближнем Востоке это провоцирует новые волны напряженности.

Йемен уже вторые сутки приходят в себя после ударов США и Великобритании по базам хуситов. Премьер Риши Сунак заявил, что бомбардировками в Йемене он защищает жизни британцев и интересы своей страны. А дипломатические усилия Лондона направлены на деэскалацию в регионе. Результатов этих усилий пока не видно, а вот реакция на удары коалиции уже последовала. Хуситы провели учения с имитацией атаки на Израиль. Ведь именно его агрессивные действия против палестинского населения стали причиной обстрелов хуситами судов в Красном море. А после того, как под ударами оказались обширные территории в самом Йемене, настроения в обществе совершенно определённые.

Госсекретарь США Блинкен вылетел в очередное турне на Ближний Восток. Намеревается посетить Израиль, Египет, Катар, Саудовскую Аравию и палестинскую автономию. Главной целью поездки называется получение гуманитарной помощи для сектора Газа.

Но верится в благие намерения с трудом. Уровень напряженности и агрессии только нарастает. За несколько дней до визита Блинкена в регион США ввели санкции против четверых израильтян, обвиненных в причастности к насилию на Западном берегу реки Иордан.

Намерение последовать примеру высказала и Канада. О том, что в Газе погибли уже почти 30 тысяч мирных жителей, при этом ни слова. Сегодня стало известно, что ХАМАС отказался поддерживать соглашение о перемирии в палестинском анклаве, выработанное в Париже при участии Египта, Катара, Израиля и США. Лидеры группировки утверждают, что в документе говорится об обмене пленными и заложниками, но нет гарантий того, что Израиль не возобновит боевые действия.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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