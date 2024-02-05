ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представители ЦК КПРФ собрали помощь для российских бойцов

11:51
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

На передовую отправляют большой гумконвой

Поддержка для российских бойцов и жителей новых регионов. На передовую сегодня отправляют большой гуманитарный конвой.

Помощь собрали представители ЦК КПРФ, депутаты фракции, члены трудовых коллективов и общественных организаций Московской области. В акции принимают участие кандидат в президенты от коммунистической партии Николай Харитонов и председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Колонна грузовиков доставит самое востребованное снаряжение для наших военных и мирных жителей, в том числе тёплую одежду, а также медикаменты, продукты, письма и открытки от школьников.

"Наша задача, всей России, всего народа, поддержать свои родные близкие территории, поэтому тот груз, который сегодня накануне рождения Красной армии отправляется, я думаю, что это поднимет им настроение и уверенность нашим бойцам. И нет сомнения: победа будет за нами", - заявил Николай Харитонов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Геннадий Зюганов и Николай Харитонов
Геннадий Зюганов и Николай Харитонов
Помощь для российских бойцов от КПРФ
Помощь для российских бойцов от КПРФ
Помощь для российских бойцов от КПРФ
Помощь для российских бойцов от КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.