Представители ЦК КПРФ собрали помощь для российских бойцов

На передовую отправляют большой гумконвой

Поддержка для российских бойцов и жителей новых регионов. На передовую сегодня отправляют большой гуманитарный конвой.

Помощь собрали представители ЦК КПРФ, депутаты фракции, члены трудовых коллективов и общественных организаций Московской области. В акции принимают участие кандидат в президенты от коммунистической партии Николай Харитонов и председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Колонна грузовиков доставит самое востребованное снаряжение для наших военных и мирных жителей, в том числе тёплую одежду, а также медикаменты, продукты, письма и открытки от школьников.

"Наша задача, всей России, всего народа, поддержать свои родные близкие территории, поэтому тот груз, который сегодня накануне рождения Красной армии отправляется, я думаю, что это поднимет им настроение и уверенность нашим бойцам. И нет сомнения: победа будет за нами", - заявил Николай Харитонов.

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