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В Москве прошел фестиваль хоров воскресных школ

11:54
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Мероприятие проходит уже 13 лет

Лучшие детские вокальные коллективы столицы приняли участие в Московском фестивале хоров воскресных школ.

В концертном зале "Зарядье" собрались свыше 350 юных артистов. Творческие коллективы представили свои хоровые школы и исполнили светские и духовные произведения русских композиторов.

На одной сцене с юными участниками выступили и профессиональные музыканты. Фестиваль проходит уже 13 лет и с каждым годом привлекает всё большее внимание публики.

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Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
Фестиваль хоров воскресных школ
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