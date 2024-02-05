В Москве прошел фестиваль хоров воскресных школ

Мероприятие проходит уже 13 лет

Лучшие детские вокальные коллективы столицы приняли участие в Московском фестивале хоров воскресных школ.

В концертном зале "Зарядье" собрались свыше 350 юных артистов. Творческие коллективы представили свои хоровые школы и исполнили светские и духовные произведения русских композиторов.

На одной сцене с юными участниками выступили и профессиональные музыканты. Фестиваль проходит уже 13 лет и с каждым годом привлекает всё большее внимание публики.

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