ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Более 400 тыс. бесплатных пересадок совершили пассажиры наземного транспорта с начала года

09:11
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Чтобы сделать бесплатную пересадку, нужно привязать "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы"

Более шести с половиной миллионов бесплатных пересадок совершили в прошлом году пассажиры наземного транспорта Москвы, и сэкономили в сумме свыше 180 миллионов рублей.

Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, за первый месяц текущего года москвичи воспользовались такой возможностью уже более 400 тысяч раз.

Мэр напомнил: чтобы осуществить бесплатную пересадку, нужно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт", и оплатить первую поездку с помощью валидатора в автобусе, электробусе или трамвае. После чего необходимо сделать пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом в течение 90 минут. И в таком случае при оплате на валидаторе деньги с "Тройки" не спишутся.

Ранее Собянин рассказал, что Москва до конца года получит еще более 800 электробусов. Сейчас в городе уже больше 1400 электробусов. Они обслуживают почти 120 маршрутов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Тройка
Тройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.