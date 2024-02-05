Собянин: Более 400 тыс. бесплатных пересадок совершили пассажиры наземного транспорта с начала года

Чтобы сделать бесплатную пересадку, нужно привязать "Тройку" в личном кабинете приложения "Метро Москвы"

Более шести с половиной миллионов бесплатных пересадок совершили в прошлом году пассажиры наземного транспорта Москвы, и сэкономили в сумме свыше 180 миллионов рублей.

Как рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин, за первый месяц текущего года москвичи воспользовались такой возможностью уже более 400 тысяч раз.

Мэр напомнил: чтобы осуществить бесплатную пересадку, нужно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт", и оплатить первую поездку с помощью валидатора в автобусе, электробусе или трамвае. После чего необходимо сделать пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом в течение 90 минут. И в таком случае при оплате на валидаторе деньги с "Тройки" не спишутся.

Ранее Собянин рассказал, что Москва до конца года получит еще более 800 электробусов. Сейчас в городе уже больше 1400 электробусов. Они обслуживают почти 120 маршрутов.

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