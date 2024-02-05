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"Яндекс" объявил о разделе компании

09:46
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Сумма сделки составила 475 млрд рублей

"Яндекс" объявил о разделе. Основатель компании Аркадий Волож будет развивать часть ее бизнеса за рубежом, а контроль в российском "Яндексе" получат новые акционеры.

Как говорится в пресс-релизе о разделе бизнеса, нидерландская компания Yandex N.V. продала российский "Яндекс" за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Головной компанией станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество "Яндекс".

Основным владельцем станет "Консорциум.Первый". В него входят 50 человек. В релизе отдельно подчеркивается, что среди этих людей не будет лиц, находящихся под санкциями США и других западных стран. Также владельцами станут инвестиционный фонд "Аргонавт", принадлежащий "Лукойлу", и ряд других компаний.

Сделка пройдет в два этапа. Первый, как ожидается, завершится в первой половине 2024 года. Второй - через семь недель после завершения первого.

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