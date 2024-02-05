В России организовали стихийные мемориалы после трагедии в Лисичанске

В Москве тысячи людей несут красные гвоздики и зажигают свечи

Слова сочувствия, поддержки и море цветов. Вся Россия скорбит вместе с Лисичанском. Во многих регионах страны жители устраивают стихийные мемориалы в память о невинных жертвах варварского теракта, устроенного киевским режимом.

В Москве тысячи людей несут красные гвоздики и зажигают свечи на площади ЛНР в центре столицы. Многие не скрывают слез. В Ростове-на-Дону на главном стадионе города появилась огромная бегущая строка со словами соболезнования и поддержки тем, кого коснулась трагедия. А в Луганске волонтеры возложили букеты к мемориалу "Не забудем, не простим".

Напомним, в минувшую субботу ВСУ атаковали ракетами "Хаймарс" здание пекарни в Лисичанске. В результате не менее 28 человек погибли, в том числе беременная женщина и ребенок.

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