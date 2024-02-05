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МИД Франции вызвал посла России из-за гибели французских "волонтеров" на Украине

09:51
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Также в Париже считают, что усилилась "российская дезинформация"

МИД Франции намерен выразить послу России в Париже осуждение в связи с российскими ударами, в результате которых на Украине погибли двое французских "гуманитарных работников". Как сообщил дипломатический источник агентству France Press, российского дипломата 5 февраля вызовут во французское министерство иностранных дел.

Три десятка наемников уничтожены в результате ударов по Харькову
Расположение иностранных наемников в Харькове разрушено ударом ВС России

По данным источника, Париж также выскажет российскому послу осуждение в связи с "ростом дезинформации в отношении Франции". Глава МИД Стефан Сежурне ранее подтвердил гибель двух французских "волонтеров" во время обстрела подконтрольного ВСУ города Берислава. Еще трое "волонтеров" были ранены.

17 января стало известно о высокоточном ударе ВС России по пункту временной дислокации иностранных боевиков, в основном – французских наемников в Харькове. Минобороны сообщило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ уничтоженных наемников также назвали "волонтерами", передает РИА Новости.

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