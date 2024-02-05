Концерты Орбакайте отменили еще в трех российских городах

Поклонники смогут вернуть билеты

Концерты российской певицы Кристины Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске и Братске.

Про отмену в Красноярске (7 марта), Иркутске (12 марта) сообщил организатор мероприятий артистки по Сибири Оганнес Тухманян, а об отмене концерта в Братске (10 марта) проинформировала РИА Новости компания "Городские зрелищные кассы".

Те, кто купил билет в электронном виде, может оформить возврат через сайт. Тем, кто купил в бумажном виде, следует обратиться в кассу.

Причины отмены не сообщаются. В региональном Минкультуры отметили, что не имеют отношения к организации концертов.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что концерт в Иркутске отменили в связи с проведением футбольного мачта.

Ранее концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ (13 марта) после обращения общественников из организации ветеранов "Боевое братство".

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