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Тринадцатый пакет санкций ЕС назвали символическим

10:41
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Идет работа над глобальным нарративом

Тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет по большей части "символическим".

Европейские политики не успевают проработать более серьезные меры против России, им не хватает времени, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов. В новом пакете по большей части будет идти речь о соблюдении условий санкций третьими странами.

"Внимание сосредоточено на "работе над глобальным нарративом" вокруг санкций <…> Сроки слишком короткие для чего-то большего", - отметил собеседник издания.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поручил принять 13-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля.

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