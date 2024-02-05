Тринадцатый пакет санкций ЕС назвали символическим

Идет работа над глобальным нарративом

Тринадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза будет по большей части "символическим".

Европейские политики не успевают проработать более серьезные меры против России, им не хватает времени, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов. В новом пакете по большей части будет идти речь о соблюдении условий санкций третьими странами.

"Внимание сосредоточено на "работе над глобальным нарративом" вокруг санкций <…> Сроки слишком короткие для чего-то большего", - отметил собеседник издания.

Ранее стало известно, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поручил принять 13-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля.

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