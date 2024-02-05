В МЧС назвали предварительную причину крушения Ми-8 в Карелии

Вертолетом управлял опытный экипаж

Предварительную причину крушения вертолета Ми-8 в Карелии назвали в экстренных службах. В МЧС считают, что были нарушены правила безопасности полетов.

Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь вечером 4 февраля. На борту вертолета находились трое членов экипажа. По данным экстренных служб, бортом управляли опытные пилоты с тысячами часов налета.

Как выяснилось, Ми-8 упал в Онежское озеро, в 11 километрах от берега. Глубина в этом месте - около 50 метров, дно готовятся обследовать водолазы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, передает РИА Новости.

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