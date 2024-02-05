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Путин поручил увеличить размер "Дальневосточной ипотеки"

11:09
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Перечень опубликован на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов подготовить меры поддержки россиян в рамках программы "Дальневосточная и арктическая ипотека". Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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Речь идет о субъектах федерации, территории которых входят в состав Арктической зоны. Правительству поручено внести в условия программы изменения. В частности, она должна распространиться на участников СВО, а также членов семей погибших во время специальной военной операции.

Также планируется отменить требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций. А максимальный размер ипотечного кредита требуется увеличить до 9 миллионов рублей. Поручения даны по итогам поездки Путина в Архангельскую область.

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