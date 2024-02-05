Посла Израиля вызовут в МИД в связи с неприемлемыми высказываниями

Не самое лучшее начало дипмиссии, отметили на Смоленской площади

Посол Израиля Симону Гальперин вызовут в МИД России в связи с недопустимыми публичными высказываниями.

Об этом в понедельник, 5 февраля, заявили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Слова Гальперин о России являются не самым удачным началом дипломатической миссии.

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД", - передает слова дипломатов РИА Новости.

Ранее Гальперин дала интервью газете "Коммерсант", в котором раскритиковала действия России на Ближнем Востоке.

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