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Истребитель Су-57М признали самым быстрым в мире

11:49
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Машина может летать на суперкрейсерской скорости без форсажа

Российскому истребителю Су-57М нет равных в мире, заключили эксперты американского издания Military Watch Magazine. Машина побила собственный рекорд: с новым двигателем дальность полета станет еще больше. Вдобавок теперь Су-57М будет летать на суперкрейсерской скорости без форсажа.

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ВКС России начнет принимать на вооружение усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения Су-57М с 2025 года. Машина получила новый двигатель АЛ-51Ф. Военные США признают, что многое о возможностях нового двигателя для Су-57 остается неизвестным. Однако последние сообщения из российских источников указывают на то, что АЛ-51Ф позволит истребителю летать в крейсерском режиме без использования форсажных камер не только на сверхзвуковой или суперкрейсерской скорости, но и на скоростях 2 и более Маха.

Издание отмечает, что единственным тактическим боевым самолетом, способным развивать скорость свыше 2 Махов, является перехватчик МиГ-31 – по классификации НАТО "Фоксхаунд". Но для этого ему необходимо задействовать форсажные камеры, что существенно увеличивает расход топлива и ограничивает дальность полета. Кроме того, стоимость Су-57 примерно в два раза ниже, чем у МиГ 1.42. Также сам двигатель АЛ-51Ф отличается более низкими затратами на производство и эксплуатацию.

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