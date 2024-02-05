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Посол рассказал, на что был направлен удар по Ил-76

12:05
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Киев намеренно обрывает любые связи с Москвой

Удар по российскому военно-транспортному самолету Ил-76 был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом.

Отношения между Россией и Украиной работали хотя бы по части обмена военнопленными, погибшими. Сбивая самолет, Киев намеревался прервать даже и эту связь, заявил посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Посол подчеркнул, что Украина понесет ответственность за это преступление, передает РИА Новости.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. Погибли все, кто находился на борту - шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Киеву были известны данные по эшелону борта, весь маршрут согласовывался с Украиной.

Следственный комитет расследует дело о террористическом акте. Экспертиза установила, что борт был сбит двумя ракетами MIM-104A американской системы Patriot.

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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