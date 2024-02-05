В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж

Организатор перевозки - Украина

Груз с шестью взрывными устройствами , направлявшийся из Одессы в Воронеж, задержали в Грузии.

Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщили в Службе госбезопасности Грузии. 14 килограммов взрывчатки везли для осуществления терактов на территории России. Также не исключено, что преступления планировались и на территории Грузии.

К поставке причастны граждане Грузии, Украины, Армении. Перевозку организовала украинская сторона. За провозом взрывчатки стоял украинский депутат Андрей Шарашидзе.

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