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В Кремле оценили идею создания военного союза в Европе без США

12:38
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

До сих пор реализовать ее не удалось

Европейскому союзу до сих пор не удалось реализовать план создания военного союза без участия США. Хотя сама идея не нова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, самостоятельное обеспечение безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. Мысль совсем не новая, эти дебаты то оживляются, то стихают.

Песков прокомментировал прозвучавшие в Берлине заявления о необходимости создания европейского военного блока. Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор у европейцев ничего в этом плане не получалось, они сохраняли свои НАТО-ориентированные подходы. В Москве же просто внимательно наблюдают за этим процессом, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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