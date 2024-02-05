До сих пор реализовать ее не удалось

Европейскому союзу до сих пор не удалось реализовать план создания военного союза без участия США. Хотя сама идея не нова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, самостоятельное обеспечение безопасности в ЕС обсуждается уже более десятилетия. Мысль совсем не новая, эти дебаты то оживляются, то стихают.

Песков прокомментировал прозвучавшие в Берлине заявления о необходимости создания европейского военного блока. Представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор у европейцев ничего в этом плане не получалось, они сохраняли свои НАТО-ориентированные подходы. В Москве же просто внимательно наблюдают за этим процессом, приводит слова Пескова "Интерфакс".

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