Новый стандарт онкопомощи в Москве показал высокую эффективность

Обычно диагноз ставится сразу после обращения

4 февраля во всём мире отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями. В Москве после перехода на новый стандарт по лечению этого коварного заболевания объем онкологической помощи увеличился почти в два раза. Это и раннее выявление, и успешные результаты различных терапий. При этом в 98 процентах случаев диагноз ставится уже в первые дни после обращения.

Галина Гудошникова ни на что не жаловалась. Но терапевт в районной поликлинике предложил пройти диспансеризацию. "Оказался очень низкий гемоглобин. Он, как только получил эти анализы, сразу на огромное количество исследование направил", - рассказала Галина.

Выяснилось, что у женщины рак толстой кишки на первой стадии. В октябре поставили диагноз. А в декабре уже прооперировали. Сейчас анализы хорошие, метастаз нет. Поэтому показан только контроль.

"Я теперь всем знакомым говорю, что, если диспансеризация - проходите. Потому что, ну, может, есть какая-то возможность... а если запустить, то уже будет все", - говорит Галина.

Центры амбулаторно-онкологической помощи - сокращенно ЦАОПы - появились в Москве в 2019 году. Сюда отправляют при первом же подозрении на болезнь, здесь же проводят всю необходимую диагностику и лечение. Появилась и четкая логистика, которая позволяет не упустить болезнь. Уже сейчас видно, как сильно изменился путь пациента за прошедшие несколько лет.

"Он мог обратиться в поликлинику по месту жительства, а потом возникали вопросы, куда же пациента отправить. У нас не было определенных центров, где-то были онкологические диспансеры, где-то в каких-то округах у нас были онкологические кабинеты. Тем самым путь пациента иногда доходил до 2-3 месяцев для постановки диагноза. Сейчас, в чем преимущество, что пациент, зайдя уже в ЦАОП, получает все необходимое исследование", - отметила Саида Акавова, заведующая ЦАОП № 1 Онкологической больницы №1.

Для самых распространенных заболеваний разработаны так называемые клиентские пути. Например, есть четкий маршрут при патологии молочной железы. Как только в поликлинике врач заподозрил опухоль по результатам маммографии или УЗИ, женщину в течение трех дней отправляют в ЦАОП.

"Врач осматривает пациента и сразу же проводит ультразвуковое исследование в том же самом кабинете, что очень комфортно для пациента. И при необходимости выполняет биопсию, пункцию образования в молочной железе, лимфатических узлов. Прямо в этом же кабинете, в тот же самый прием", - рассказала Вера Диденко, заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы ЦАОП № 1 Онкологической больницы №1.

На мониторе показательный случай. У пациентки выявили крошечное новообразование. Диспансеризацию проходила регулярно. Год назад опухоли еще не было. Узел заметили на этапе формирования. Поэтому с лечением не затягивают. Сделали предоперационную разметку и отправили к хирургам.

"То есть мы специально поставили под ультразвуковым контролем специальный туда гарпун так называемый, локализационную иголочку. И уже хирурги по ней пойдут, в операционной удалят только маленький участок", - сообщила Вера Диденко.

На операционном столе 80-летняя женщина. Ей успешно удалили опухоль верхней доли легкого. Уже через 4-5 дней ее выпишут.

"У этой пациентки первая стадия заболевания, это случайная находка. Опухоль была выявлена при плановом рентгенологическом обследовании. Прогноз при такой стадии заболевания относительно благоприятный", - отметил Юрий Исаков, заведующий отделением торакальной хирургии Онкологической больницы №1.

Таких пациентов, у которых на диспансеризации обнаружили новообразование на ранней стадии, стало на 15 процентов больше, говорят в Первой онкологической больнице. И врачи этому рады. Ведь это значит, что у них есть не только современное оборудование и лекарства, но и время, чтобы победить коварную болезнь.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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