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В центре Москвы произошло ДТП с участием скорой помощи

15:05
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

О пострадавших не сообщается

Скорая помощь и "Мицубиси" столкнулись, в центре Москвы. Авария произошла минувшей ночью на пересечение улицы 1905 года и Звенигородского шоссе.

От удара легковушка вылетела на тротуар. Машина получила серьёзные повреждения передней части. Чтобы увезти автомобиль, пришлось задействовать эвакуатор.

О пострадавших не сообщается. Но очевидцы в соцсетях пишут, что на место ДТП приезжали две машины скорой помощи. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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