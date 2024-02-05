Многодетная семья поселилась в подъезде рядом со своей квартирой

Семье помогут с жильем и документами

Московская прокуратура выясняет обстоятельства истории, в результате которой многодетная семья поселилась в подъезде рядом со своей собственной квартирой. Всё началось с того, что женщина, чтобы сэкономить, сдала своё жилье. Почему семья не смогла вернуться домой?

В этой истории много действующих лиц, не меньше нюансов, форс-мажоров, недосказанностей. И единственного, кого жалко - детей. Вместе с родителями, домашними животными, в окружении полиции и разгневанных соседей им пришлось провести ночь на чемоданах в коридоре подъезда.

Семья из шестерых человек не может попасть в принадлежащую им собственность из-за жильца, который месяц назад въехал в квартиру. Вот только договора об аренде между двумя сторонами нет.

Три месяца за аренду уплачены вперед. Остальное - на словах. Этой ситуации точно бы не случилось, если бы не ипотека у многодетной семьи. Чтобы выплачивать ежемесячный платёж, решили сделать ход конём.

"Я решила эту квартиру на время сдать - на срок от 3 до 6 месяцев - снять квартиру поменьше, подешевле, таким образом, помочь себе выплачивать ипотеку. У меня ипотечный платёж 252 тысячи в месяц", - рассказала Елена Каминская.

Квартирант Елены, который вызвался жить в просторной квартире бизнес-класса с дизайнерским ремонтом, оказался непростым, а с непогашенной судимостью. И был готов на всё, чтобы отбывать наказание не в тюрьме. Однако все слёзные мольбы, милый тон и заверения исчезли, как только жилец переехал. Тут ещё и другая напасть - многодетную семью внезапно попросили съехать.

От безысходности семья решила вернуться в свой дом. Вот только квартирант к такому раскладу оказался не готов. В ситуацию вмешались правоохранительные органы. По делу проводится проверка.

Семье, оставшейся на лестничной клетке в Москве, помогут с жильем и документами. В настоящее время семья размещена в специализированном центре. Дети, взрослые и домашние питомцы в тепле и уюте. Пусть и временном.

Как сообщил столичный департамент труда и соцзащиты населения, все выплаты и льготы от города родители получают. К решению юридических вопросов подключатся специалисты. А когда вопрос с арендой квартиры решится, семье помогут с переездом.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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