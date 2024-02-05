В Москве стартовала акция по льготному чипированию домашних животных

Процедура практически безболезненная

Пёс продвинутый! В столице стартовала акция по льготному чипированию домашних животных. Безопасно и быстро можно присвоить своему любимцу уникальный код в любой из городских ветклиник. Да, собаки и кошки тоже пользуются плодами прогресса! Ведь с чипом питомцев легче найти, и они всегда готовы к дальним путешествиям. Как проходит процедура, и каков размер электронного документа?

Эпоха технологий и цифровизации не обошла стороной даже домашних животных. В России с 2015 года чипирование питомцев - обязательная процедура. Она необходима для выезда за границу, участия в конкурсах и выставках, а также наличие чипа облегчает поиск потерянного животного. С начала февраля в государственных ветеринарных клиниках установить чип можно на весьма выгодных условиях.

"Государственная ветеринарная служба запускает в Москве акцию по льготному чипированию животных. Акция продлится в течение двух месяцев до 31 марта. Можно записаться в любую государственную ветеринарную клинику, используя сервис записи к ветеринарному врачу, прийти в государственную ветеринарную клинику и получить данную услугу," - сообщил Алексей Сауткин, председатель комитета ветеринарии города Москвы

Пес Ричард только готовится пройти процедуру чипирования. Хозяйка беспокоится за безопасность своего любимца и решила позаботиться обо всем заранее.

Для собаки процедура практически безболезненная. Чип установят в холку с помощью специальной иглы. Хоть она и выглядит внушающе, но заточена остро, поэтому животное почти ничего не почувствует. Несмотря на волнение и дрожь в лапах, Ричард не издал ни звука во время введения чипа.

После установки чип проверяют сканнером, на нем отображается индивидуальный код из 15 цифр. По ним можно найти питомца в международной базе данных. Информацию о животном туда заносят сразу после процедуры, а позже хозяин может самостоятельно зарегистрироваться и прикрепить к профилю питомца личные данные: номер телефона, почту и адрес проживания. Если владелец не хочет присутствовать при чипировании животного, то он может доверить весь процесс врачам. Так и поступила хозяйка кошки Котаны. Она готовит любимицу к путешествию.

После введения чипа никакие дополнительные манипуляции не понадобятся. Жизнь питомца продолжается привычным образом, только теперь уже с личным электронным паспортом.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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