Кремль назвал удар по Лисичанску чудовищным терактом

Погибли 28 человек

В Кремле назвали удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску чудовищным террористическим актом.

"Количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция", - сказал пресс-секретарь президента России Песков (цитата по "РИА Новости").

3 февраля украинский режим нанес ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Он пришелся по гражданскому объекту – городской пекарне и работавшему при ней кафе. Погибли 28 человек, в том числе ребенок. 4 февраля объявлено в ЛНР днем траура.

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