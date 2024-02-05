"Возродит во мне мужика": 93-летний Иван Краско собрался жениться на 29-летней сиделке

Актер решительно настроен

93-летний Иван Краско, похоже, снова не прочь жениться. На этот раз - на своей сиделке, которая младше артиста аж на 60 лет. Ну а что, дети у Краско уже подросли, пора и новых заводить, лишь бы здоровье не подкачало.

"Я говорю: "Ты знаешь, дело-то в том, что у меня климакс-то уже был, наступил". Она засмеялась, говорит: "Как климакс? Это женское дело". Я говорю: "Ну, у мужчины он тоже бывает. Только ты никому не говори об этом", - говорит Краско.

Кадры с его последней на сегодня и самой скандальной свадьбы. Тогда ещё 84-летний народный артист женился в четвёртый раз. Многие сочувствовали юной невесте, надевшей в ЗАГС белоснежное платье. Студентка Наташа была младше своего седого кавалера, как и нынешняя фаворитка, на 60 лет. А теперь выясняется, что это именно Наташа надолго убила в Иване Ивановиче всю мужскую страсть, а не перенесённый коронавирус и два инсульта.

"Она во мне возродила мужика, но отказалась родить мне дочку. И тем самым тут же и уничтожила во мне мужика. Кончился этот порыв весь", - жалуется Краско.

Первый брак актёра с Екатериной Ивановой распался спустя четыре года после свадьбы, но у пары родилась дочь Галина. Второй женой актёра стала учительница Кира Петрова, с которой он прожил 40 счастливых лет и стал отцом двоих детей, Юли и Андрея.

"Полноценный, получается, этот брак, второй. Второй. И... Я... Вообще непросто всё, неоднозначно. Господи, говорят: "Ну вот он, значит, позволил себе романчик в театре, здесь..." И родилась Марина", - говорит Краско.

Внебрачная дочь Краско Марина уже много лет живёт в Нью-Йорке. Помимо Марины, у актёра ещё пятеро детей. Самый известный из его сыновей, Андрей, в своё время прошёл путь от бригадира монтировщиков сцены до одного из самых востребованных артистов нулевых. Младшие сыновья народного артиста родились, когда Ивану Краско было уже за 70. И вот отец снова засобирался в ЗАГС.

"Я говорю: "Ты знаешь, что будет сенсация". Она говорит: "Да подозреваю". Ну, 60 лет разницы, между прочим. Может женщина, если она действительно влюбилась, если у неё чувства искренние, она может возродить в мужчине мужика", - говорит Краско.

Краско решительно настроен в очередной раз переродиться в мужика. Что ж, пожелаем ему здоровья и успехов в этом нелёгком деле. 93-летний актёр тянется к молодёжи, пусть и весьма специфическим способом.

По материалам программы "Хватит слухов"

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