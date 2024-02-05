ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Немецкие фермеры блокировали здание телекомпании NDR в Ганновере

13:10
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Они недовольны недостаточным освещением протестов в СМИ

Въезды и парковка немецкой телерадиокомпании NDR в Ганновере блокированы тракторами. Перед зданием с утра собрались фермеры и представители среднего бизнеса, они использовали для блокады более 30 тракторов и около двух десятков автомобилей.     

Политолог Камкин: Власти Германии плевать хотели на своих фермеров
Германия охвачена крупнейшей в истории забастовкой железнодорожников

Правительство Германии в декабре из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. В планах - отмена субсидий на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства. Это пункт принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате.

Организаторы митинга критикуют недостаточное с их точки зрения освещение демонстраций фермеров. Они требуют отмены принятого на прошлой неделе бундестагом пункта госбюджета, включающего сокращение субсидий на топливо для фермеров, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты фермеров в Германии
Протесты фермеров в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.