Немецкие фермеры блокировали здание телекомпании NDR в Ганновере

Они недовольны недостаточным освещением протестов в СМИ

Въезды и парковка немецкой телерадиокомпании NDR в Ганновере блокированы тракторами. Перед зданием с утра собрались фермеры и представители среднего бизнеса, они использовали для блокады более 30 тракторов и около двух десятков автомобилей.

Правительство Германии в декабре из-за бюджетного кризиса объявило о мерах по экономии госбюджета. В планах - отмена субсидий на дизельное топливо для лесного и сельского хозяйства. Это пункт принятого бундестагом госбюджета будет рассмотрен 22 марта в бундесрате.

Организаторы митинга критикуют недостаточное с их точки зрения освещение демонстраций фермеров. Они требуют отмены принятого на прошлой неделе бундестагом пункта госбюджета, включающего сокращение субсидий на топливо для фермеров, передает РИА Новости.

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