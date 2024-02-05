Министр ЧС ЛНР погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску

Он был человек огромной силы духа

Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб в результате удара по Лисичанску 3 февраля.

Информацию подтвердил глава республики Леонид Пасечник. Он назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

"Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска", - написал Пасечник в своем telegram-канале.

3 февраля украинский режим нанес ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Он пришелся по гражданскому объекту – городской пекарне и работавшему при ней кафе. Погибли 28 человек, в том числе ребенок. 4 февраля объявлено в ЛНР днем траура.

В Кремле назвали атаку ВСУ чудовищным террористическим актом, спецоперация будет продолжена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"