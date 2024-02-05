ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Министр ЧС ЛНР погиб в результате удара ВСУ по Лисичанску

13:22
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Он был человек огромной силы духа

Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко погиб в результате удара по Лисичанску 3 февраля.

Информацию подтвердил глава республики Леонид Пасечник. Он назвал Потелещенко мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

"Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска", - написал Пасечник в своем telegram-канале.

3 февраля украинский режим нанес ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Он пришелся по гражданскому объекту – городской пекарне и работавшему при ней кафе. Погибли 28 человек, в том числе ребенок. 4 февраля объявлено в ЛНР днем траура.

В Кремле назвали атаку ВСУ чудовищным террористическим актом, спецоперация будет продолжена.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Алексей Потелещенко
Алексей Потелещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.