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"Квантум парк" МГТУ имени Баумана готов на 60%

14:03
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Строительство планируется завершить в 3 квартале этого года

Оснащенные новейшим оборудованием лаборатории, коворкинг для студентов, просторные учебные аудитории и конференц-зал, а также офисные и административные помещения – все это разместится в уникальном "Квантум парке". Комплекс, который возводится на территории кампуса МГТУ имени Баумана в Москве, готов более чем на 60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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Заммэра уточнил, что строительство всего кампуса близится к финальному этапу. Работы по возведению "Квантум парка", площадь которого составит около 14 тысяч квадратных метров, планируется завершить в 3 квартале этого года.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что остекление фасадов и кровельные работы выполнены на 60%. А готовность внешних инженерных систем оценивается в 90%. Продолжаются отделочные работы, близится к финалу устройство перегородок, оштукатуривание стен, укладка керамической плитки.

Из 14 объектов строящегося кластера завершены работы в шести. В том числе завершена реставрация объектов культурного наследия – Фанагорийских казарм и Химической лаборатории Императорского Московского технического училища. Уже введены в эксплуатацию и успешно функционируют Биомедицинский и Транспортный кластеры, будущие ученые обустраиваются в Исследовательском центре и Многофункциональном научно-образовательном корпусе.

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