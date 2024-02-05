Собянин: В ГКБ № 67 им Ворохобова заработала уникальная "Умная аптека"

Процессы там автоматизированы

В городской клинической больнице №67 имени Ворохобова начала работу "аптека-робот". Все процессы там, в частности получение, учет и хранение лекарств, автоматизирует высокотехнологичная система, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также робот проверяет срок годности лекарств, формирует заказы для отделений больницы и многое другое. Это сильно упрощает работу медиков. Если эксперимент будет признан эффективным, аналогичные "аптеки-роботы" появятся и в других больницах Москвы.

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