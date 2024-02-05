ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В ГКБ № 67 им Ворохобова заработала уникальная "Умная аптека"

13:35
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Процессы там автоматизированы

В городской клинической больнице №67 имени Ворохобова начала работу "аптека-робот". Все процессы там, в частности получение, учет и хранение лекарств, автоматизирует высокотехнологичная система, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также робот проверяет срок годности лекарств, формирует заказы для отделений больницы и многое другое. Это сильно упрощает работу медиков. Если эксперимент будет признан эффективным, аналогичные "аптеки-роботы" появятся и в других больницах Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
Роботизированная "Умная аптека"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.