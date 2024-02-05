В "Москве-Сити" в 2025 году будет построен умный офис

Он даст импульс развитию столицы

Два офисных корпуса на территории делового центра "Москва-Сити" планируется достроить в начале 2025 года.

Они расположатся по адресу: Шмитовский проезд, владение 37. Площадь корпусов составит 230 тысячи квадратных метров, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Офисы будут оснащены умными технологиями: биометрическим входом, полной автоматизацией, интеллектуальными инженерными системами.

Благодаря строительству новых офисов появится более 14 тысяч рабочих мест. Еще около 350 человек будут заняты в обслуживании коммерческой инфраструктуры комплекса. Кроме того, объект даст новый импульс развитию района "Москва-Сити", отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В настоящий момент готовность корпусов составляет 60 и 80%. Также будут построены паркинг, летний сад с зонами для отдыха, фуд-холл, кафе, мини-маркет и другие помещения.

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