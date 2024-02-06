Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Стоит проявлять бдительность

Овны

В ваших основных делах намечается прогресс, а вот мелкие затеи могут пока буксовать. Не ждите быстрых побед и не спешите с выводами - терпение ваш лучший союзник.

Тельцы

Не стоит принимать важных решений, связанных с работой или бизнесом. Есть риск ошибиться. Сохраняйте реалистичный взгляд и не спешите кому-либо доверять в этот день.

Близнецы

Нашла коса на камень: у вас может сложиться непростая ситуация с человеком, который выше по статусу. День не подходит для деловой активности, зато идеален для учебы.

Раки

Даже не пытайтесь доказать свою правоту партнеру, другу, начальнику или преподавателю. Сегодня день глупых ссор и трудностей перевода - берегите мир всеми способами.

Львы

Одевайтесь по погоде и не увлекайтесь вредной едой: сегодня ваше здоровье заслуживает особой заботы. Принимайте витамины, пейте полезный чай и надевайте шапку!

Девы

Отложите поход в парикмахерскую или в магазин за одеждой. Не увлекайтесь флиртом и не верьте комплиментам - сегодня лучше заниматься чем-то скучным и привычным.

Весы

Вам придется срочно заниматься делами, касающимися дома и семьи. Наберитесь терпения, общаясь с мамой, бабушкой, сестрой и другими представительницами прекрасного пола.

Скорпионы

Сообщения или новости, которые вы получите, скорее всего окажутся преувеличением. Так что делите на два все, что узнаете. И сохраняйте свое фирменное спокойствие.

Стрельцы

Держите в тайне свои планы, особенно финансовые, ведь у вас могут быть завистники. Пока о ваших замыслах знаете только вы, будет легче пережить и неудачу, и успех.

Козероги

Если на этот день у вас нет особых планов, так даже лучше. Вам может не хватить уверенности в себе на работе, учебе или свидании – везде, где вы будете в центре внимания.

Водолеи

Меркурий и Плутон в вашем знаке придадут веса вашим словам и помогут выглядеть солидно. Это хороший день для собеседований, презентаций, выступлений онлайн.

Рыбы

Нептун в вашем знаке сегодня может запудрить вам мозги, и вы поверите в какую-то красивую ложь. Будьте бдительны и не берите трубку, если не знаете кто вам звонит.

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