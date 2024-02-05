Мишустин обсудил развитие Чукотского автономного округа

Состоялось совещание с вице-премьерами

Развитие Чукотского автономного округа обсудил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Так, правительство выделило 47 миллионов рублей на закупку современного оборудования для окружной больницы.

Речь идёт об аппаратах ультразвуковых исследований, искусственной вентиляции лёгких, реанимационных системах и специальном комплексе для транспортировки детей.

Вопросы диагностики и лечения осложнений у новорождённых ранее обсуждал Владимир Путин на встрече с жителями Чукотки. Также Михаил Мишустин подвёл итоги заседания межправительственного совета, который состоялся на прошлой неделе в Казахстане.

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