Путин провел встречу с главой правления ПАО "Интер РАО" Ковальчуком

Обсуждался экспорт российской электроэнерегии

Экспорт российской электроэнерегии в ряд государств достиг исторического максимума. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава компании "Интер РАО" Борис Ковальчук на встрече в Ново-Огарёве.

Новые покупатели успешно заменили недружественные страны, которые отказались от наших поставок. В Европе в прошлом году цена электроэнерегии доходила до тысячи евро за мегаватт-час. В России - в 40 раз меньше.

Как итог - страны Старого Света сокращают потребление, что говорит об общем спаде экономики. У нас ситуация обратная. У компании "Интер РАО" - рекордные показатели по выручке и прибыли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"