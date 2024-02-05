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Путин провел встречу с главой правления ПАО "Интер РАО" Ковальчуком

14:39
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

Обсуждался экспорт российской электроэнерегии

Экспорт российской электроэнерегии в ряд государств достиг исторического максимума. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава компании "Интер РАО" Борис Ковальчук на встрече в Ново-Огарёве.

Новые покупатели успешно заменили недружественные страны, которые отказались от наших поставок. В Европе в прошлом году цена электроэнерегии доходила до тысячи евро за мегаватт-час. В России - в 40 раз меньше.

Как итог - страны Старого Света сокращают потребление, что говорит об общем спаде экономики. У нас ситуация обратная. У компании "Интер РАО" - рекордные показатели по выручке и прибыли.

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Владимир Путин и Борис Ковальчук
Владимир Путин и Борис Ковальчук
Борис Ковальчук
Борис Ковальчук
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