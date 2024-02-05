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В Москву вернутся сильные морозы

14:50
  • понедельник
  • 05 февраля 2024

На этой неделе погода будет на любой вкус

Москвичей предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов.

В понедельник и вторник в Москве будет мягкая погода, со среды начнется похолодание, сообщил агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночью 8 и 9 февраля в столичном регионе температура опустится ниже минус 20 градусов. Днем в пятницу, 9 февраля, ожидается от минус 9 до минус 14 градусов.

"Погода на этой неделе в Москве будет на любой вкус, каждый сможет насладиться той стороной погоды, которая ему по душе", - отметил он.

Ночь на воскресенье будет морозной, однако днем температура воздуха начнет стремительно расти. Днем в понедельник, 12 февраля, ожидается ноль градусов.

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