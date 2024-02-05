Киев планирует теракты в России, пока буксует поддержка Запада

Параллельно развивается история с вероятной отставкой главкома ВСУ

Оперативники Службы госбезопасности Грузии наблюдают за двумя мужчинами, которые приехали в страну на синем микроавтобусе. Они что-то перегружают из одной машины в другую. Тяжелые металлические коробки. Потом задержанные дадут показания, что это якобы батареи для электромобиля. Но эксперты их разобрали - внутри были спрятаны готовые к действию мощные самодельные бомбы на основе взрывчатки С-4 с поражающими элементами.

"Все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Срабатывание такого устройства в местах массового скопления людей могло привести к большому количеству жертв. Установлено, что указанные взрывные устройства были привезены из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через КПП "Сарфи" на минивэне. Планировалось вывезти их в Российскую Федерацию, конкретно в Воронеж, через КПП "Дарьял", - сообщил Бача Мгеладзе, представитель Службы госбезопасности Грузии.

Грузинские спецслужбы назвали одного из организаторов транзита - это гражданин Украины Андрей Шарашидзе. Бизнесмен. В 2020 году он баллотировался в Раду Одесской области от партии Зеленского. Совершенно очевидно, для чего эти бомбы были нужны в Воронеже. Грузинская пресса предположила, что, возможно, таким образом Тбилиси пытались втянуть в российско-украинский конфликт. На Украине издания, которые до начала СВО еще можно было назвать информационными агентствами, сейчас цинично поддерживают всевозможную террористическую деятельность.

В этом вся суть нынешнего киевского режима, который некоторые иностранные издания сравнили с крупнейшим пассажирским судном начала 20 века, затонувшим в водах атлантики. Переставить шезлонги на "Титанике" - якобы именно для этого в Киев приезжала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Там она заявила журналистам, что скоро на Украину поступят дальнобойные снаряды GLSDB. На вопрос о дальнейшем выделении финансовой помощи Вашингтоном ответила невнятно.

"Почему Нуланд прибежала в Киев? Почти наверняка Белый дом посоветовал ей немедленно отправиться туда на случай, если в Киеве дела пойдут не так. Очевидно, были серьезные опасения, что Залужный может развернуть армию и использовать ее для преследования Зеленского. Пока Залужный не предпринял никаких действий. Конечно, он все еще это может сделать, поэтому можно предположить, что Нуланд была в Киеве, чтобы поговорить больше с Залужным, чем с Зеленским. Публичных записей о каких-либо встречах нет, но, судя по всему, ее работа заключалась в том, чтобы успокоить Залужного и стимулировать его к хорошему поведению", - пишет Asia Times.

Официального сообщения об отставке главкома ВСУ Залужного ждали всю прошедшую неделю. О ней говорили как уже о принятом и утвержденном решении. Зеленский это подтвердил в интервью западным журналистам. Вместе с Залужным, скорее всего, уберут и его друга - главу Генштаба Сергея Шапталу. У него сегодня день рождения. Будет очень тяжело, но не стыдно, написал Залужный под совместной фотографией. Что имел в виду - только им двоим известно.

Что касается денег и оружия из-за океана, Сенат США согласовал законопроект. Согласно единому документу о финансовой помощи, Киеву причитается 60 миллиардов долларов, 14 миллиардов - Израилю, 20 миллиардов - на обеспечение безопасности границы с Мексикой. Байден призвал и Конгресс не затягивать с утверждением законопроекта. Но спикер нижней палаты Майк Джонсон, прочитав бумаги, вынес диагноз: законопроект умрет, едва перешагнув порог Палаты представителей.

Для оружейного лобби за океаном самое главное выбить деньги из бюджета, закупить на него пушки и снаряды и утилизировать все на полях Запорожья или Донбасса. О реальной помощи там думают мало. Появилось интервью одного из украинских экипажей английских танков "Челленджер". Они выжили во время так называемого контрнаступления по той причине, что просто... не выезжали на передовую.

Пока в США буксует вопрос с поставками оружия, госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Греции, что Вашингтон подумает над помощью Афинам в 200 миллионов долларов, если те отдадут украине старое и ненужное. В частности, речь шла о системах ПВО С-300. Греция вроде бы сначала одобрила поставки, но сегодня в кабмине страны заявили об отказе, потому что не собираются рисковать обороноспособностью своей страны.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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