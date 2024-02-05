Сергей Собянин и Сергей Шойгу встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу

В столице более 20 тысяч человек подписали контракты о службе в Вооруженных силах России в прошлом году

Количество желающих служить в армии России только увеличивается, признаются сотрудники Единого призывного пункта. Каждый день они обрабатывают документы сотни (а иногда и больше) потенциальных контрактников. Тимофей один из них. Уже был в зоне СВО, но в составе добровольческого отряда. Теперь хочет, чтобы его отправили уже официально от Министерства обороны.

В Едином пункте отбора на военную службу с контрактниками сегодня встретился и мэр Москвы Сергей Собянин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу они пообщались с москвичами, принявшими решение встать на защиту Родины. Министр обороны посоветовал создать специальную брошюру, в которой будут ответы на самые важные вопросы заступающих на службу.

"Он должен взять карманный буклет, в котором будет написано, что ему надо брать с собой, что ему надо знать, куда ему надо идти", - отметил глава Минобороны.

Впрочем, нечто подобное в Едином пункте отбора уже есть, рассказал Сергей Собянин. Бойцам выдают небольшую книжку, где максимально точно описано, с чем можно столкнуться в зоне СВО и что потребуется в первую очередь.

Сергей Шойгу также поинтересовался у новобранцев, в каких войсках они хотели бы служить.

- А вы куда хоте ли бы? - Я хотел в разведку. - В разведку? Понятно. А у вас начальная подготовка какая? Где вы хотели служить? - На срочной службе я был наводчиком миномета, артиллерист. - Хорошая специальность, между прочим. А разведка сейчас другая. Там много знать надо и много уметь.

В зале Единого пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова всегда оживленно. Здание отремонтировали и оборудовали всем необходимым, чтобы будущие рекруты тратили минимальное количество времени на бумажную волокиту. Очередь электронная. Здесь же бойцы проходят медицинское обследование. Рабочие места врачей подключены к системе ЕМИАС. Специально для этого пункта отбора разработано программное обеспечение. Личное дело каждого надежно зашифровано. И благодаря электронному документообороту нет необходимости заполнять стопки справок и документов вручную.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"